12 طالبا من كفر الشيخ في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مشاركة 12 طالباً وطالبة في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2022 - 2023، التي عُقدت بمبنى اتحاد طلاب المدارس بالعجوزة بالقاهرة.

انتقاء أفضل العناصر الطلابية التي تُمثل محافظة كفر الشيخ

ومن جانبه، أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالجهود المبذولة من قبل المشرفين والمحكمين الذين بذلوا قصارى جهدهم في سبيل انتقاء أفضل العناصر الطلابية والتي تُمثل محافظة كفر الشيخ خير تمثيل، وتستطيع المنافسة على المراكز المتقدمة.

كما قدم «عبد الله»، الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم، ودعمهم في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ لها دوماً نصيب الأسد في تلك المسابقة، حيث سبق وفازت بخمسة مراكز على مستوى الجمهورية في المستويات الثلاث القرآن كاملاً، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء.

جدير بالذكر، أن المنافسات في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تفسير الأجزاء الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى حفظ الأربعين النووية، والمستوى الثاني: حفظ عشرين جزءاً مع تفسير الجزء التاسع والعشرين والثلاثين، بالإضافة إلى الأحاديث من 1 إلى 20 من الأربعين النووية، والمستوى الثالث حفظ عشرة أجزاء، بالإضافة إلى الأحاديث من 1 إلى 10 من الأربعين النووية.