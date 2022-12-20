إجراء التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بكفر الشيخ

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تُجري في مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والتي يُجريها توجيه التربية الإسلامية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

الاستعداد الجيد للمسابقة بكفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة تُعد من المسابقات التي اعتادت فيها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على حصاد المراكز الأولى دوماً، لذا يُجري الاستعداد لها وانتقاء الأميز والأجدر بتمثيل المديرية في المنافسة على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة الحيادية والدقة للوصول للفريق الأمثل الذي يُحقق طموحات المديرية في تلك المسابقة.

أقسام مسابقة القرآن الكريم

وأضاف «عبد الله»، أن المنافسة تنقسم في المسابقة إلى ثلاثة أقسام، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تفسير الأجزاء الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى حفظ الأربعين النووية، والمستوى الثاني: حفظ عشرين جزءاً مع تفسير الجزء التاسع والعشرين والثلاثين، بالإضافة إلى الأحاديث من 1 إلى 20 من الأربعين النووية، والمستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء، بالإضافة إلى الأحاديث من 1 إلى 10 من الأربعين النووية، وتستضيف مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية المسابقة للعام الثالث على التوالي والتي تشهد تعاوناً كبيراً من إدارة المدرسة ممثلة في مديرة المدرسة سحر شكري.

إجراء المسابقة بجميع مدارس الإدارات التعليمية

وأكد «عبد الله»، أنه قبل التصفيات النهائية أُجريت المسابقة بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمراحلها المختلفة للتعليم «العام والفني واللغات»، وعقب الانتهاء من التصفيات الأولية بجميع مدارس الإدارات على مستوى كل مدرسة بمعرفة موجه مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتم الاستعانة بحفظة كتاب الله تلاوةً وتجويدًا في التصفيات خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2022، وأُرسلت النتائج لجميع المشاركين إلى الموجه الأول أولاً بأول، وأجرى الموجه الأول التصفية الثانية على مستوى كل إدارة تعليمية بعد تصفيات جميع مدارس الإدارة.