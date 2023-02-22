انتشال جثة طفل من ترعة نجع حمادي بأسيوط

انتشل أهالي منطقة قنطرة بيت سبع التابعة لقرية الحواتكة بمركز منفلوط في أسيوط، جثة طفل غريق يبلغ من العمر 8 سنوات من ترعة نجع حمادي، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بانتشال أهالي منطقة قنطرة بيت سبع التابعة لقرية الحواتكة جثة طفل غريق بترعة نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف وتبين العثور على جثة الطفل يوسف عمرو عثمان دردير، 8 سنوات الذي سقط في ترعة نجع حمادي الكائنة أمام منزله منذ عدة أيام .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.