تفاصيل مقتل سائق «توك توك» على يد «جامع خردة» بالوراق.. 19 سنة صداقة

شهدت منطقة الوراق بالجيزة واقعة مأساوية، حينما أنهى جامع خردة حياة سائق توك توك وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفنه.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما ورد للواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء أحمد خلف نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، ببلاغ من الأهالي إلى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل مبنى تحت الإنشاء بالوراق، وبه عدة إصابات بالرأس والوجه والعين يرتدي كامل ملابسه، بالانتقال والفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى، «أحمد ا» 28 سنة سائق توك توك.

حظيرة كشفت الواقعة

بالتقابل أمام العميد هاني شعراوي ئيس مباحث قطاع شمال الجيزة مع شقيقه، قرر أن المجني عليه دائم الجلوس مع أصدقائه في هذه العقار الجديد ولا يعلم ماذا حدث.

بسؤاله قرر أنه دخل العقار الجديد للجلوس فيه، وعندما توجه إلى أسفل سلم العقار لأخذ حظيرة للجلوس عليها، وجد جثمان المجني عليه غارقًا في دمائه وعليه قام بالابلاغ.

ارتكاب الجريمة جامع خردة

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة جامع خردة 19 سنة تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه بسبب خلافات بينهما، فقرر أن يتخلص منه وتعدى عليه بسيخ حديدي فسقط جثة هامدة وسط بركة من دمائه.