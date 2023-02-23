خبيرة توضح فن إتيكيت تعامل الفتيات مع الآخرين: «خليه جزء من حياتك»

لا تعرف الكثير من الفتيات أن هناك فرقاً كبيرا بين العفوية والتلقائية، وبين التعامل مع الآخرين بطريقة سيئة أو غير صحيحة، ويعد هذا الأمر ليس جيدا، لأنه قد يترك انطباعا خاطئا عند الآخرين.

ويعتبر فن الإتيكيت، جزءً لا يتجزأ من حياة الفتاة، في طريقة الأكل، الشرب، وحتى أسلوب الحديث، من الضروري أن تنتبه له البنت، وتستعرض «الوطن»، كل ما يتعلق بفن الإتيكيت خلال تعاملات البنت اليومية.. خليه جزء من حياتك.

فن الإتيكيت للبنات:

وفي هذا السياق، قالت خبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأسلوب الذي تستخدمه الفتيات خلال حوارهن مع الآخرين، ليس مجرد حديث عابر، وإنما هو أحد الانطباعات الأولية، التي تأخذها الناس عنها.

وتابعت خبيرة الإتيكيت، أنه من الضروري أن تحذر الفتاة من الوقوع في الأخطاء التي تنفر الناس عنها، أو يشعرون بالضيق من تواجدها بجوارهم، موضحة أنه يفضل لها أن تتبع بعض فنون الإتيكيت التي ستساعدها بشكل كبير في حياتها بشكل عام، «خليه جزء من حياتك»، وأبرزها ما يلي:

- عدم التحدث مع الأشخاص الجديدة التي تقابلهم لأول مرة على أنهم أحد أصدقائهم منذ مدة طويلة.

- أن تستمع إلى الآخرين أكثر مما تتكلم إليهم، فهذا يجعلها محبوبة أكثر، لأن الجميع يحب أن يهتم به الطرف الآخر في الحوار.

- من الأفضل أن يكون صوتها متوسطا، فلا هو منخفض لا يسمع، ولا هو عال يتجنب الآخرين الاستماع إليه، فضلا عن أهمية عدم التحدث أثناء تناول الطعام والمشروبات.

فن الإتيكيت في التعامل مع الآخرين:

أوضحت خبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفي، في حوار لها لبرنامج «هي وبس»، أن بعض الناس، تبغض فن الإتيكيت، وتراه على أنه أسلوب يقيد تعاملاتهم، وطريقة حياتهم خاصة عند تناول الطعام، بينما الحقيقة أنه يفضل استخدامه عندما يكون الشخص يتناول الطعام مع أشخاص خارج إطار العائلة والأصدقاء.

فن الإتيكيت في الأكل:

وتابعت خبيرة الإتيكيت، أن من إتيكيت أكل الجمبري، هو الإمساك بالشوكة والسكينة، ويقطع رأس الجمبري، ومن ناحية الأرجل، يغرز الشخص السكينة، ليتمكن من تقشيرها كاملة، ثم يتناولها بسهولة.

وبالنسبة لتناول الخبز والطحينة بجانبه، فإنه ينصح بقطع جزء صغير من الخبز، حتى يسهل مضغه، ويتمكن الشخص من التحدث مع الآخرين دون أن ينزعج أحد من حجم الطعام الموجود في فمه.

وأضافت «عفيفي»، أنه إذا كان الطبق الذي أمام الشخص ممتلئا بالكثير من الأصناف المختلفة، فيفضل أن يقطع اللحم أو قطعة الدجاج، إلى قطع صغيرة، عن طريق استخدام الشوكة والسكينة، وإذا مان يوجد خضار سوتيه طويل، يفضل قطعه أيضاً.

فن الإتيكيت للأطفال:

قالت خبيرة إتيكيت الأطفال، رضوى فتحي، في حوار لها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية جاسمين طه، إن تعليم الأطفال الإتيكيت بشكل عام، لا يقتصر أهميته على طريقة تعامله مع الناس خارج العائلة، أو عند تواجده في مطعم، وإنما له مردود صحي على الطفل بشكل كبير في حياته من كل الجوانب.

وتابعت خبيرة إتيكيت الأطفال، أن تناول الطفل الطعام بواسطة الشوكة والسكينة، يجعله يأكل كميات صغيرة، وبالتالي يحسن من صحة عملية الهضم والجهاز الهضمي، ويقلل من فرص زيادة الوزن لديه.

وأضافت «فتحي»، أن الطبق الذي يقدم للطفل، ويحتوي على أكثر من صنف ولون، فإنه يخلق لديه روح الإبداع والاختلاف، وبالتالي يساعده ذلك على حبه للأكل، ويفتح شهيته على الطعام، وتناول الوجبات الأساسية خلال اليوم.

وأشارت إلى أنه من الضروري أن تبدأ الأم بتعليم طفلها لآداب الإتيكيت، عند بلوغه الـ3 سنوات، موضحة أن هناك الكثير من الكورسات المتوفرة حاليا في مصر، والتي يمكن من خلالها أن تعلم الأم الطفل كل ما يتعلق بفن الإتيكيت، وذلك حتى يتعود الطفل على هذه السلوكيات، وتصبح جزءا من شخصيته عندما يكبر، ويتمكن من التعامل مع الآخرين.