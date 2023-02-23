اعترافات المتهمين بقتل عامل دليفري في الغربية.. الأوردر الأخير

داخل مقر نيابة مركز زفتى بمحافظة الغربية، وقف المتهمان «م.ط» البالغ من العمر 22 عاما، و«م.ر» 17 عامًا، والأصفاد في أيديهما، خارج غرفة التحقيق، ينتظران استدعاءهما من قبل وكيل النيابة لسماع أقوالهما واعترافاتهما حول مقتل، عامل الدليفري الشاب «م. إ»، بقرية العزيزية بمركز سمنود، بعد تكبيله وضربه في الرأس مستخدمين قالب طوب، وتسديد طعنة له في الرقبة، لسرقة الموتوسيكل الخاص به، حتى أصبح جثة هامدة نقلت إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، والتي صرحت النيابة العامة، بدفنه في مقابر العائلة مساء يوم الأحد الماضي.

اعترافات المتهمين

ووفقاً لما ورد في تحقيقات النيابة، التي استمرت نحو 10 ساعات، أدلى فيها المتهمان باعترافات تفصيلية، وكيفية ارتكاب جريمة القتل، بعد أن قام أحد المتهمين بإجراء مكالمة هاتفية، من الهاتف المحمول الخاص بوالدته، والاتصال بأحد المطاعم لطلب الأوردر، واتفق مع آخر على سرقة الموتوسيكل وبعد أن قام المجني عليه، بمحاولة منعهما قاما بالتخلص منه خشية افتضاح أمرهما.

تكبيل المجني عليه من يديه

وتضمن اعترافهما، أن المجني عليه، عامل الدليفري، كان يرتدى عدد 2 كوفيه للوقاية من برد الشتاء أثناء قيادته الدراجه النارية «موتوسيكل» استخدمهما المتهمان، في تكبيله من اليدين والأخرى من القدمين بسبب مقاومته الشديدة لهم، وبعد سرقتهما هاتف المجني عليه قاموا بنزع الشريحة منه، وقام أحدهما باستخدامها في هاتفه، مما سهل عملية تتبعهم وإلقاء القبض عليهما، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

أكد طاهر شلبي، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات، تنص في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.