كواليس مقتل شاب بطعنة نافذة في الشروق.. جريمة الـ30 ثانية

داخل أحد شوارع منطقة الشروق، نشبت مشادة كلامية بين شابين، وتطورت إلى مشاجرة بينهما، وتدخل الجيران محاولين إنهاء الأمر وفض الخلاف، إلا أن المتهم سدد طعنة نافذة للمجني عليه في منطقة الصدر ليسقط على الأرض، وفي خلال 30 ثانية كان المجني عليه ملقي أرضا، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

فحص مسرح الجريمة

بمجرد أن شاهد الأهالى الشاب ملقى على الأرض والدماء تتساقط من جسده بغزارة حملوه وأسرعوا إلى أحد المستشفيات الموجود بالقرب من مسرح الجريمة، وعقب وصوله بساعات قليلة توفى متأثرًا بإصابته بطعنة في منطقة الصدر.

وأرسلت إدارة المستشفى إشارة إلى قسم الشرطة، وجرى فحص مسرح الجريمة وإجراء التحريات وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.

وعقب تفريغ أكثر من كاميرا مراقبة، وبسؤال عدد من شهود العيان فى مسرح الجريمة، أفادوا بأنه نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، ليقوم المتهم بتسديد طعنة نافذة الى المجنى عليه، ويتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكب الجريمة، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وأعترف المتهم بوجود خلافات بينه وبين الضحية حمدان 25 سنة، وفي يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة حيث قام بتسديد طعنة من مطواة إلى صدر المجني عليه.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة لتفريغها، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد داود المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن الواقعة وفق المتوافر من التحقيقات واقعة مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وتكون التهمة فيها للمتهم ضرب أفضى إلى موت وعقوبتها السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويزيد عليها عقوبة حيازة سلاح الجريمة، وفي حالة ثبوت سبق الإصرار والترصد في الواقعة تصل العقوبة للإعدام.