4 مشاهد مؤلمة في جريمة مقتل شاب بالغربية.. خطة شيطانية وجثة مدفونة

تباشر جهات التحقيق بالغربية في واقعة مقتل شاب عمره 39 سنة على يد شخصين خلال عمله، إذ تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة، وتبين من خلال التحريات واعترافات المتهمين أن الدافع وراء إقدامهم على ارتكاب الجريمة بهدف السرقة، لذا تعددت المشاهد المبكية في الحادثة.

المشهد الأول: وداع

أول تلك المشاهد المبكية، حينما خرج محمد صاحب الـ 39 عامًا للعمل دليفري فى أحد المطاعم الموجودة بمنطقة زفتي بمحافظة الغربية، وفى صباح ذلك اليوم ودع أسرته بعد أن تناول معهم وجبة الإفطار وخرج الى عمله، وما إن وصل إلى العمل حتى أخبروه في المطعم بضرورة التوجه لتوصيل أحد الطلبات في منطقة تابعة لسمنود، فأخذ الأوردر وتوجه إلى المكان لتوصيل الطلب.

المشهد الثاني: خطة شيطانية وجريمة قتل

وفى المشهد الثاني، وحينما وصل «محمد» إلى المكان وجد شخصين اللذين طلبا الأوردر في انتظاره، ولكنه تفاجأ بهما يحاولان سرقة الدراجة النارية التي يعمل عليها، ولكن لم يستسلم لهما، قاومهما بشدة وخلال مقاومته، قام أحدهما بالتعدي عليه بضربه على الرأس وقام الآخر بتوجية طعنة نافذة له في منطقة الرقبة ليسقط على الفور جثة هامدة، حملاه ودفناه بجانب مجرى المياه محاولين إخفاء جريمتهما، وقاما بإلقاء الدراجة النارية الخاصة به داخل الترعة.

المشهد الثالث: الأسرة تلاحظ تغيب محمد

وفى المشهد الثالث، وبعدما لاحظت الأسرة تغيب نجلهم لساعات طويلة عن العودة إلى المنزل وتوجهوا إلى قسم الشرطة وحرروا محضرًا بالواقعة، وبعد وقت قصير من تحرير المحضر تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والعثور على جثة المجنى عليه مدفونة بجانب مجري مائي.

وبتكثيف التحريات جرى الوصول إلى المتهمين، وضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة، ليعترفا بارتكابهما الجريمة بهدف السرقة.

المشهد الرابع: مسرح الجريمة

وفي المشهد الرابع، انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، وأمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.