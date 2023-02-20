كشف هوية جثة ملقاة بجوار ترعة في الغربية.. عامل دليفري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من حل لغز العثور على جثة بجوار ترعة قرية العزيزية بمدينة سمنود، وبها طعنه بالرقبة، وبجانبه دراجة نارية، وتبين أنها لعامل توصيل طلبات «ديلفري».

جثة عامل «دليفري»

وكشفت التحريات، أن الجثة لشخص يدعى محمد إبراهيم حسن عبد العال، 39 عاماً، ومقيم بقرية كفر حانوت، في مركز زفتى، ومُبلغ باختفائه منذ السبت الماضي، أثناء توصيل إحدي طلبات الطعام لأحد العملاء، إلا أن عثر عليه اليوم جثه هامدة ملقاة أمام عزبة العرب، التابعة لقرية العزيزية بمركز سمنود.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سمنود، وغرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شاب في العقد الرابع من عمره ملقاه علي جانبي احدي الترع أمام عزبة العرب التابعة لقرية العزيزية بدائرة المركز ، وبجانبه دراجة نارية موتوسيكل.

ندب الطب الشرعي

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وقررت التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات.