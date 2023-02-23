عاجل.. 6 بلدان تتأثر بزلزال الصين: قوته 7.3 ريختر

نقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون الصيني، في نبأ عاجل، وقوع زلزال بقوة 7.3 ريختر على الحدود مع دولة طاجكستان.

وبحسب خرائط جوجل، فإن البلدان المتضررة من زلزال الصين، هي باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان والصين وأفغانستان وقرغيزستان.

آلاف القتلى والمصابين بسبب زلزال تركيا وسوريا

يأتي ذلك في أعقاب الصدمة العالمية التي تلت زلزال تركيا وسوريا، الذي تسبب في وقوع مئات الآلاف من القتلى والمصابين، بالإضافة لتسببه في تشريد الملايين بعد هدم منازلهم.

وتعرضت إيران أمس، لزلزال بقوة 5,5 درجة بمقياس ريختر، ضرب مناطق بمحافظة فارس، جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون، ذكر مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك بعد أن أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل، رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، في أعماق البحر الأبيض المتوسط قبالة دول عربية، وشعر سكان مدينة صيدا في لبنان بالهزة أيضا، وكذلك السكان في معظم المدن اللبنانية، والمناطق الفلسطينية.