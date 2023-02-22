هل ينخفض التوتر بين تركيا وإيران؟.. مراسل قناة القاهرة الإخبارية يجيب

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا، إنّ اليونان ما زالت مستمرة في إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة سواء في تركيا أو سوريا، عبر عشرات الشاحنات التي تخرج من عدد من الموانئ اليونانية، وبها ما يحتاجه المنكوبون من بطاطين وأسرة وخيام وأدوية.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك بالفعل بوادر علاقات جيدة وخفض التوتر بين اليونان وتركيا، فبعد الزلزال وزيارة وزير الخارجية اليوناني إلى تركيا كانت هناك تصريحات من الجانب التركي بضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين، وأمس أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنّ اليونان وتركيا حليفتان للولايات المتحدة ولا بد من التهدئة.

وتابع: «ملف الهجرة غير الشرعية خصوصا بعد التوترات والصراعات التي حدثت بالمنطقة على رأس أولويات اليونان لأنها من أكثر الدول التي تعاني من هذا الملف ووصول الملايين إليها برا وبحرا، ورغم الأزمة المالية إلا أنّها كانت تستقبل اللاجئين والمهاجرين، وذلك لأنهم كانوا يستخدمونها كمعبر للدول الأخرى».