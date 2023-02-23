التلفزيون الصيني يعلن تفاصيل الزلزال ويحذر من غرق بعض المناطق

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب المنطقة بقوة 7.2 درجة، وهز طاجيكستان، لافتًا إلى أن الزلزال وقع حوالي الساعة 8:37 صباحا على عمق 10 كيلومترات.

السكان يشعرون بالزلزال في مدن كاشجر وأرتش

وأوضح التلفزيون الصيني، أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع كاجيكستان، وشعر به السكان في مدن كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.

وكشف التلفزيون الصيني طبيعة المنطقة التي وقع فيها الزلزال، لافتًا إلى أنه لا توجد بها كثافة سكانية.

التلفزيون الصيني يحذر من غرق بعض المناطق

وحذر التلفزيون الصيني من إمكانية تعرض عدة مناطق للغرق، بسبب وجود بحيرة ساريز، ما يهدد بغرق مناطق في عدد من البلدان.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ هزة ارتدادية وقعت في نفس مكان الزلزال بعد وقوعه بـ20 دقيقة، لافتة إلى أن الهزة الارتدادية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.