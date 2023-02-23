4 أعمال للمخرج هنري بركات ضمن أفضل 100 فيلم أبرزها «الحرام»

26 عامًا مرت على ذكرى وفاة المخرج الكبير هنري بركات، الذي رحل عن الحياة في مثل هذا اليوم 23 فبراير عام 1997، عن عمر ناهز الـ82 عامًا باعتباره من مواليد 11 يونيه عام 1914، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا طويلًا، والعديد من الأفلام الهامة التي حملت بصمته الإبداعية، حيث بدأ مشواره الفني في مجال الإخراج في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، وذلك بعد فترة من عمله كمخرج مساعد.

ذكرى وفاة هنري بركات

رصيده الفني يقترب من 95 عملا، تم اختيار 4 أفلام للمخرج هنري بركات، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، تستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

فيلم «أمير الانتقام»

عام 1950 قدم المخرج هنري بركات، فيلم «أمير الانتقام»، تأليف ألكسندر دوماس فيل، بطولة أنور وجدي، فريد شوقي، سراج منير، كمال الشناوي، حسين رياض، مديحة يسري، سامية جمال، محمود المليجي.

فيلم «دعاء الكروان»

عام 1959 قدم فيلم «دعاء الكروان»، للأديب طه حسين، سيناريو وحوار يوسف جوهر، بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، زهرة العلا، أمينة رزق، ميمي شكيب، رجاء الجداوي.

فيلم «في بيتنا رجل»

عام 1961 قدّم المخرج هنري بركات، فيلم «في بيتنا رجل»، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار يوسف عيسى، بطولة عمر الشريف، زبيدة ثروت، رشدي أباظة، حسن يوسف، توفيق الدقن، زهرة العلا، يوسف شعبان.

فيلم «الحرام»

عام 1965 قدم فيلم «الحرام»، للأديب يوسف إدريس، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، بطولة فاتن حمامة، عبدالله غيث، زكي رستم، حسن البارودي، حسن مصطفى.