علماء يحذرون من كارثة جديدة بعد زلزال تركيا: انفجار بركاني يهدد العالم

كشف باحثون بمعهد في لندن وجامعة أوريجون الأمريكية، أن زلزال تركيا المدمر الذي ضرب 10 مدن تركية إضافة إلى أجزاء من سوريا فجر يوم 6 فبراير الحالي، وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص، يمكن أن يكون بداية لكارثة عالمية تتمثل في بركان يخرج من تحت الماء، بحسب صحيفة «كومسومولسكايا برافدا»، الروسية.

بركان كولومبو خطر يهدد الكوكب بعد زلزال تركيا

وأكد الباحثون أن البركان المعروف باسم «كولومبو» يقع على بعد 7 كيلومترات من منتجع جزيرة سانتوريني اليونانية، مشيرين إلى أن هناك غرفة صهارة ضخمة تغلي في الوقت الحالي، وهذا يعني أنه في المستقبل القريب قد يبدأ ما وصفوه بـ«الوحش» تحت الماء في الانفجار.

وبحسب الصحيفة الروسية، لا يمكن للعلماء تحديد التاريخ الذي سيحدث فيه الانفجار البركاني، لكن بالتوازي مع ذلك فأنهم يؤكدون أن غرفة الصهارة تنمو بسرعة.

وتابعت الصحيفة الروسية: «عمود الرماد والغازات البركانية يمكن أن يرتفع لعشرات الكيلومترات، وبعد ذلك تنتشر في جميع أنحاء الكوكب، فيما ستتحول سحابة الرماد إلى غطاء يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض، نتيجة لذلك، قد يأتي شتاء بركاني على كوكب الأرض».

وحاليا يعتبر بركان كولومبو أكثر البراكين نشاطا تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، وكان هذا البركان المسؤول الرئيسي عن تسونامي عام 1650، عندما انفجر للمرة الأخيرة، فغطى الماء الجزر في دائرة نصف قطرها 150 كم.