 إندونيسيا تجلي عددا من المتسلقين بعد ثوران بركان مارابي

سارعت وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية لإجلاء المتسلقين من جبل مارابي بعد ثوران بركاني سُجل صباح اليوم السبت.

وأوضحت وكالة آنتارا الإندونيسية، إنه تم الإجلاء بناء على المعلومات الواردة من مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، حسبما أفاد رئيس وكالة الحفاظ على الموارد، أردي أندونو.

40 متسلقًا على جبل مارابي

وذكر أندونو أنه كان هناك 40 متسلقًا على جبل مارابي عندما ثار صباح يوم السبت، متابعا أنه نقلا عن بيانات من الوكالة صعد عشرين شخصا الخميس الماضي، كما صعد 20 أمس الجمعة على الجبل، حيث أقام المتسلقون الخيام على المنحدرات الصخرية السفلية.

وأضاف أن 20 متسلقًا قد نزلوا من هناك، بينما لا يزال هناك 20 آخرين، موضحا: «إذا هدأ الثوران، فسنقوم بعملية مسح للمنطقة لضمان سلامة فريق الإجلاء».

بركان جبل مارابي ثار السبت الماضي

وكانت الوكالة أغلقت مسار المشي في نهاية 2022 حتى 2 يناير 2023، وبعد اندلاع البركان اليوم، أغلقت الوكالة مرة أخرى مسار المشي لمسافات طويلة.

وأوضح أندونو أن أحد أسباب إغلاق مسارات المشي لمسافات طويلة من ديسمبر 2022 إلى 2 يناير 2023 زيادة نشاط الزلزال.