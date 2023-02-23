يهتم محبو الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم العالمية، بمعرفة كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي اليوم، وذلك فى إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وسط طموحات وأحلام الفريقين بتحقيق الفوز والتأهل لدور قبل النهائي، وحصد بطولة جديدة تضاف إلى دولاب بطولات كلا منهم.

ويخوض البارسا ويونايتد هذا اللقاء وهما يمتلكان نفس الفرص في تحقيق الفوز حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ووسط تكافئ الفرص، يبحث الكثيرون عن كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي؟

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي؟

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي، عن طريق مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، والتي أعلنت عنه إذاعتها جميع مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري.

وأعلنت قناة بي إن سبورتس إذاعة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS Premium HD1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

كما يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ويونايتد في الدوري الأوروبي من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي

ينطلق لقاء برشلونة الإسباني ويونايتد على ملعب استاد أولد ترافورد اليوم، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.