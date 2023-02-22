الناتو: لا يمكن السماح لروسيا بمواصلة تقويض الأمن الأوروبي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرج، إنه لا يمكن السماح لروسيا بمواصلة تقويض الأمن الأوروبي، وينبغي كسر دائرة العدوان الروسي على حسب تعبيره.

اجتماع مع زعماء مجموعة بوخارست

وحث ستولتنبرج - خلال اجتماعه مع زعماء مجموعة بوخارست التسعة (B9) لحلف شمال الأطلسي ناتو في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو اليوم الأربعاء، الحلفاء على منح أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه لتحقق النصر ولضمان ألا يعيد التاريخ نفسه.

إشادة بقيادة الرئيس الأمريكي

وأضاف ستولتنبرج أن الناتو لم يكن أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، وأن الحلف سيحمي كل شبر من أراضي الدول الأعضاء به، مشيدًا بقيادة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - الذي كان مشاركا في الاجتماع - والتزامه الصارم بأمن أوروبا.

زيارة بايدن إلى أوكرانيا

وأشار إلى أن زيارة بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعثت برسالة واضحة من الدعم الثابت إلى أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة بوخارست التسعة - الجناح الشرقي للناتو - تشكلت في عام 2015، وتضم دول بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.