مستشار جامعة الدول السابق لـ يوسف الحسيني: القمة العربية الصينية حدث تاريخي

قال الدكتور حامد فارس، المستشار السابق بجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الصينية في الرياض، التي ستعقد الجمعة المقبلة، تمثل حدثا تاريخيا يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه القمة العربية.

تعزيز العمل العربي الصيني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على «القناة الأولى المصرية» أن القمة تعطي إشارة إلى أن هناك إرادة سياسية مشتركة لتعظيم وتعزيز العمل العربي الصيني نتيجة وجود أحداث دولية ومتشابكة.

وتابع، أن ذلك يعكس أهمية الدول العربية وتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، كما يعكس ثقة القيادة السياسية الخارجية مع جميع الدول، ما انعكس على أن يكون هناك زخم حقيقي في جميع الاتجاهات.

وأشار إلى أن هناك زخم جديد في العلاقات العربية الصينية، وأنه لابد أن تتحقق المنفعة المتبادلة لكل الدول، موضحا أن ثورة 30 يونيو نجحت في إجهاض المخططات التي حاولت عدم استقرار المنطقة العربية، والقضاء على الجماعة الطاغية.