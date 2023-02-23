عاجل.. تحطم طائرة في ولاية أركنساس الأمريكية ومصرع 5 أشخاص

لقي 5 أشخاص مصرعهم في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية إثر تحطم طائرة ذات محركين بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة تحطمت أمس الأربعاء في منطقة غابات على بعد ميل من مطار كلينتون الوطني وقت الظهر تقريبا، وإن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جون جلين كولومبوس الدولي في أوهايو، حسب قناة «كارك» التليفزيونية.

سقوط قتلى ومصابين

ولاحقا، تم تأكيد عدم نجاة أي من الركاب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، وقالت السلطات إن سوء الأحوال الجوية يعوق التحقيق، ووردت أنباء عن عاصفة رعدية وهبوب رياح شديدة بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث.

وقالت قناة «تي إتش في» التلفزيونية إن الطيار والركاب الآخرين موظفون في شركة الاستشارات العلمية «سي تي إي إتش».

انفجار في مصنع

وقال المتحدث باسم الشركة إن من كانوا على متن الطائرة كانوا يستجيبون لانفجار وقع في مصنع «آي شومان» للمعادن في بيدفورد بولاية أوهايو، حيث لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون.