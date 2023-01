تفاصيل مقتل وزير الداخلية الأوكراني.. «تحطم طائرة تقل مسؤولين كبار» (فيديو)

تحطمت طائرة هليكوبتر أوكرانية خارج العاصمة كييف في بلدة بروفاري، ما أسفر عن مقتل وزير الداخلية الأوكراني، ومسؤولين آخرين بينهم نائبه ووزير الخارجية، ونوضح في السطور التالية تفاصيل مقتل وزير الداخلية الأوكراني.

وأوضح قائد الشرطة الوطنية الأوكرانية، أن الحادث لم يسفر عن مقتل وزير الداخلية الأوكراني فقط، وإنما شمل 18 شخصا، بينهم مسؤولون كبار آخرون في الوزارة.

وأشار رئيس الشرطة إيهور كليمينكو، في بيان له، إلى أن المروحية كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، منوها إلى أن نائبه يفهن ينين، ووزير الخارجية يوري لوبكوفيتش لقيا حتفهما في الحادث.

وأوضحت الشرطة، في بيان: «لدينا معلومات عن 18 قتيلا، بينهم طفلين»، مؤكدة أن وزير الداخلية الأوكراني ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر، كانوا على متن المروحية.

فيما أكدت شرطة كييف سقوط 22 مصابا، بينهم 10 أطفال جرى نقلهم إلى المستشفيات.

Ukraine’s Internal Affairs Minister has died in a helicopter crash near a kindergarten in Brovary.



A total of 16 deaths are reported along with 22 injured, among them 10 children. The cause of the crash is not clear. pic.twitter.com/45jIUtAhDt