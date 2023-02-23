ضبط 2000 قضية في مترو الأنفاق والسكة الحديد.. و14 ألف مخالفة سرقة كهرباء

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2001 قضية متنوعة في مجال مكافحة مخالفات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 13884 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 217 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 131 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.