«الداخلية» تضبط 174 قطعة سلاح ناري و378 قضية مخدرات في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (378) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (411) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (137,211 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (73,150 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (20,202 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (9,215 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (4,885 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (4,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (763 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (5 جرام).

عدد (6555) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (174 قطعة سلاح نارى بحوزة 138 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(15) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(142) فرد محلى.

(319) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

ضبط (209) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83515) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(347) حكم جناية.

(25372) حكم حبس جزئى.

(4525) حكم حبس مستأنف.

(42714) حكم غرامة.

(10557) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (23) تشكيل عصابى ضموا (80) متهم إرتكبوا (246) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (258) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها : إعادة (224) دراجة نارية مبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24388) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمني