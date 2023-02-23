باحثة سياسية من واشنطن: تلويح روسيا بالسلاح النووي لن يوقف دعم الغرب لكييف

قالت هديل عويس، كاتبة وباحثة سياسية من واشنطن، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ذاهبة إلى تصعيد أكبر، مع حلول الربيع وتحسن الأجواء في أوكرانيا، وأن هذا الأمر سيُسهل على الجيشين الروسي والأوكراني التصعيد من العمليات العسكرية، ولا بوادر حتى الآن لحلول دبلوماسية لهذه الأزمة.

وأضافت «عويس» في مُداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن التلويح المستمر من الجانب الروسي باستخدام الأسلحة النووية والأسلحة الاستراتيجية، يأتي بعد تعثر موسكو في تحقيق أهدافها، ولكن على ما يبدو أن هذه الاستراتيجية الروسية، والتي تكررت أكثر من مرة خلال العام الماضي، لم تدفع الغرب وحلف الناتو للتخفيف من دعمه لأوكرانيا.

استخدام الحل النووي والأسلحة الاستراتيجية

وأشارت، إلى أن أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية الأمريكية، تُركز في هذه المرحلة على فهم ودراسة مدى جدية الجانب الروسي في استخدام الحل النووي والأسلحة الاستراتيجية، التي يُمكن استخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك تقييم لهذه التهديدات لفهم مدى إمكانية استخدامها.