قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن أبرز تصريحات بايدن في أوكرانيا وبولندا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن أهم وأبرز النقاط التي تحدّث فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوكرانيا وبولندا.

لا تراجع عن دعم كييف

وذكر التقرير: «زيارتان تحملان في طياتهما رسائل قوية في توقيت بالغ الحساسية، فمع قرب حلول الذكرى الأولى للحرب؛ حل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضيفا على أوكرانيا وبولندا، ليؤكد أنّه لا تراجع عن دعم كييف حتى انتصارها على روسيا».

وأضاف: «وأمام حشد تجمع في القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو، وجّه بايدن خطابا ركز خلاله على مساندة واشنطن والحلفاء الدائمة للأوكرانيا بكل الطرق، وعلى جميع الأصعدة، معتبرا أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا كان بمثابة اختبار لكل الديمقراطيات في العالم».

وتابع: «إشارات قوية بعث بها بايدن حين قال إنّ أوكرانيا لن تكون أبدا معركة تنتصر فيها روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا أثبت قوة حلف مال الأطلسي أكثر من أي وقت مضى».

عقوبات جديدة ضد روسيا

واستطرد: «بايدن أعلن أيضا في خطابه حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا سيتم الكشف عنها خلال أيام، متعهدا بمحاسبة روسيا على ما وصفه بالجرائم التي ارتكبتها في أوكرانيا».

وأشار: «وفي رسالة طمأنة إلى الروسيين أكد بايدن أنّ الغرب لا يتآمر لتدمير ومهاجمة بلادهم. عسكريا وسياسيا تسعى الولايات المتحدة لهزيمة روسيا وتشديد الضغط عليها مع دخول عمليتها العسكرية عامها الثاني مع تلاشي الآمال في وجود حل سلمي للأزمة».