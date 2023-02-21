مسؤول سابق بالمخابرات الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: واشنطن حذرت من أزمة أوكرانيا قبل بدايتها

قال نورمان رول، المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية، إن الولايات المتحدة حذّرت بشكل صريح من الأزمة الروسية الأوكرانية قبل بدايتها في فبراير من العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تواصلت مع الجانب الروسي لمحاولة إثنائه عن الأزمة، لافتًا إلى أن واشنطن أرسلت مسؤولين إلى أوروبا للتواصل مع روسيا، وحثها على التراجع، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو رفضوا قيام روسيا بهذه الأزمة التي حذّرت منها المخابرات الأمريكية مسبقًا.

وتابع أن ادعاءات روسيا بامتلاك أوكرانيا أسلحة نووية أو وجود أي تهديدات من قِبل حلف الناتو على الأمن القومي الروسي، مبررات لقيامها بالأزمة على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه منذ بداية أزمة أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل جاهدة على تهدئة الأوضاع ودعم الجانب الأوكراني لمحاولة التصدي لهذا الهجوم.

روسيا ستعمل على استنزاف الجيش الأوكراني

وذكر أن روسيا ستعمل على استنزاف الجيش الأوكراني في الفترة المقبلة من خلال تطوير تكتيكاتها، ما سيعطي لموسكو بعض التفوق، خاصة أن تسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا وتدريب جنودها سيحتاج لمزيد من الوقت.

وأكد أن انسحاب روسيا من معاهدة «نيوستارت» وتصريحات بوتين أنه لم يهاجم خطوط إمداد حلف الناتو أو القيام بأي أعمال عدائية خلال زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لكييف يشير إلى عدم تصاعد الأمور أو وصولها إلى حد الصراع النووي.

زيارة بايدن إلى كييف دلالة على دعم أوكرانيا

واختتم «رول» أن زيارة بايدن إلى كييف تعد دلالة على دعم أوكرانيا، لافتًا إلى أن الشعب الأوكراني هو صاحب القرار في مسألة التفاوض مع روسيا التي لا تبدي أي مرونة في هذا المسار.