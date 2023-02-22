رئيس وزراء فنلندا السابق لقناة القاهرة الإخبارية: لدي يقين من انضمام دولتنا للناتو

قال ألكسندر ستاب، رئيس وزراء فنلندا السابق، إنه على يقين تام من أن فنلندا والسويد سيكونان يوما ما أعضاء بحلف الناتو، وذلك بحلول شهر يوليو خلال عقد قمة حلف الناتو.

فنلندا والسويد كلاهما أحد دعائم الأمن الأساسيين لحلف الناتو

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «فنلندا والسويد كلاهما أحد دعائم الأمن الأساسيين لحلف الناتو، وفنلندا لديها الكثير من الاحتياطيات، وكذلك العديد من القدرات التي يمكن استغلالها في أوقات الحروب، والكثير من العتاد، و46 طائرة بأحدث طراز، وكذلك أحدث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم».

وتابع: «متأكدون وعلى قناعة تامة بالمادة الخامسة بميثاق حلف الناتو، ففي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس أكد أن العداء ضد دولة يعتبر عداء ضد كل الدول الأعضاء بالناتو، ونرى أن عضوية السويد في الناتو ستدعم الموقف الأمني في منطقة بحر البلطيق في شرق أوروبا وشمال شرق أوروبا».

روسيا ليس لديها القدرة العسكرية لتهديد أي دولة

واستطرد: «روسيا ليس لديها القدرة العسكرية لتهديد أي دولة تابعة لحلف الناتو، وهي تكافح الآن في أزمتها ضد أوكرانيا، والتي تمنى الرئيس بوتين أن ينهيها في 72 ساعة ومضى عام على هذه الأزمة، وأؤكد أن روسيا تعاني من ضعف هائل».