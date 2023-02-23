ضبط متهم ببيع منشطات محظور تداولها عبر «فيس بوك» في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بتهمة بيع منشطات محظور تداولها عبر موقع «فيس بوك»، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يبدى من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد، مقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.