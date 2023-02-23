شرطة النقل والمواصلات تنظم حملة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى

إستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة بالإدارة.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.