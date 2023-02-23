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شرطة النقل والمواصلات تنظم حملة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:08 ص | الخميس 23 فبراير 2023
التبرع بالدم

التبرع بالدم

إستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة بالإدارة.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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