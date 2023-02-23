«الداخلية» تحبط محاولة تهريب عملات معدنية أثرية بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بإدارة شرطة موانىء الغردقة، بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط أحد الركاب، يحمل جنسية إحدى الدول، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته 31 عملة معدنية قديمة، مختلفة الأحجام والأشكال، مخبأة داخل إحدى حقائبه، وبعرض المضبوطات على اللجنة المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، ومكافحة جرائم التهريب، وبخاصة تهريب الآثار.