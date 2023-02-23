ضبط شخص بالقاهرة بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام «المقاصة»، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالمنوفية

وفي سياق مغاير، كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب زوجته عن مسكنهما، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكورة وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وشقيقته «صديقة المتغيبة».

اعتراف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بقيامه باستدراج المتغيبة لمسكنه في حضور المتهمة الثانية وعقب وصولها قاما بالتعدي عليها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة من القماش مما أودى بحياتها واستوليا على قرطها الذهبي وهاتفها المحمول ومبلغ مالي وعقب ذلك قاما بوضع الجثمان في جوال وإلقائها بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز وتم انتشال الجثمان ، وأرشدا عن التروسيكل المستخدم في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليه، كما تم بإرشادهما العثور على القرط الذهبي المستولى عليه لدى مالك محل مصوغات كائن بالقليوبية.