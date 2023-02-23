ضبط 4 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهوده عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 5336 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 33 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 246 حكما قضائيا متنوعا فى مجال تنفيذ الأحكام، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.