مدير شركة «بيكو» العالمية: اتفقنا مع رئيس الوزراء على ضخ استثمارات في مصر

أعرب أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، إحدى شركات أرتشليك العالمية، عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضمن وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في مصر، ومجموعة من المستثمرين والشركات التي ترغب في بدء استثمارات جديدة والتوسع بالسوق المصرية.

مصر مركزا للتصنيع والتصدير الإقليمي

وأشار جونيل إلى أن تدشين مصنع بيكو مصر يأتي مدعوما بجهود الحكومة المصرية الأخيرة في الدفع بالعجلة الاقتصادية في شتى المجالات، والعمل على حل متطلبات المستثمرين وسرعة إنجاز التراخيص اللازمة، وهي الإجراءات التي استفادت منها بيكو في مصر والتي ستدفع بتسريع وتيرة الأعمال بالمرحلة القادمة.

وأضاف: «استثماراتنا في السوق المصرية تبلغ 100 مليون دولار لمشروع المصنع، ونأمل من خلالها الدفع قدما نحو دعم رؤية الدولة الإستراتيجية لجعل مصر مركزا للتصنيع والتصدير الإقليمي».

ولفت «جونيل»، إلى تدشين بيكو لمصنعها الأول في مصر ليكون ضمن إطار تكاملي بين كافة الأطراف، المستثمرين بأفكارهم ورؤيتهم بالاستثمار في أعمالهم بمصر، والحكومة المصرية بجميع عناصرها وقوتها التشريعية والتنفيذية.

إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين

وأوضح جونيل بأنه لمس جهود الحكومة المصرية ودورها في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء الذي أبدى استعداد الحكومة المصرية لإزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في مصر خاصًة مع التوسع والتنوع في حجم أعمال الشركات في مصر في جميع المجالات.