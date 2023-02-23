موعد ومكان جنازة الفنان عاطف سعيد.. في مسقط رأسه بالمنوفية

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الفنان عاطف سعيد، الذي توفى منذ ساعات قليلة، ستكون في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية عقب صلاة العصر، مقدمًا واجب العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره، وذلك وفق تصريحاته لـ«الوطن».

موعد ومكان جنازة عاطف سعيد

وتحول الحساب الرسمي للفنان عاطف سعيد، الذي توفى اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى ساحة لاستقبال العزاء، وكتابة كلمات التعازي والمواساة لأسرته وأصدقائه، وتأكيدهم على الصفات الحسنة التي كان يتمتع بها الفنان.

وقف أمام الزعيم عادل إمام

وكان الفنان الراحل يعتز بوقوفه أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل «العراف»، ونشر صورة تجمعهما واستخدامها خلفية لحسابه بـ«فيس بوك» منذ نحو 9 سنوات، وحرصه على عدم تغييرها، كما شاركه مسلسل «أستاذ ورئيس قسم».

أبرز أعمال عاطف سعيد الفنية

واشتهر الفنان عاطف سعيد، بتأدية الأدوار الثانوية في عدد من الأعمال أبرزها «شقة فيصل، خفة يد، القمر أخر الدنيا، فكرة بمليون جنيه، الأب الروحي 2، ولي العهد، يونس ولد فضة، جبل الحلال، دكتور أمراض نسا، ابن حلال، للثروة حسابات أخرى، وعسكر في المعسكر»