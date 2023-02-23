مدارس الإسكندرية تبدأ مجموعات الدعم.. وإشادة من المعلمين: قرار صائب

انطلقت دروس مجموعات الدعم داخل مدارس الإسكندرية في المدارس الحكومية والرسمية لغات، تطبيقا للقرار الوزارى رقم 28 لسنة 2023، والخاص بتفعيل مجموعات الدعم «دروس التقويه» داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وبدأت بالفعل مدارس الإسكندرية بتفعيل القرار، الذى لاقى استحسان المعلمين معبرين عن تضامنهم مع الدولة لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

ماذا قال المعلمين حول القرار؟

«مجموعات الدعم لصالح مدرسي المادة والطلبة معا»، هكذا بدأ تامر أبو المعاطي، مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية بنين في الإسكندرية، حديثه لـ«الوطن»، مضيفا أن طريقة تطبيق القرار هذه المرة، راعى كل الجوانب التي تساهم في إنجاح تلك المجموعات.

واتفق محمد عبد الفتاح، مدرس رياضيات مع رأي «أبو المعاطي»، قائلا إنّ قرار مجموعات الدعم داخل المدارس من مصلحة المدرسين والمدارس معا، وأن العمل على إنجاح هذا القرار، يأتي للوقوف بجانب الدولة لتأمين أولادنا.

أما محمود سليم مدرس رياضيات، أكد أنّ هذا القرار فرصة لمدرسي المواد لإثبات الذات، وتحديدا بعد تغول مراكز الدروس الخصوصية ومصاريفها الباهظة، التي تؤثر على الأهالي.

زيادة دخل المدرسين وغلق السناتر

بينما أوضح محمد الجهيني، مدرس لغة فرنسية لـ«الوطن»، أنّ العمل داخل المدرسة أكثر أمانا سواء للطالب أو المدرس.

وأشارت سناء عبد المولى، معلمة الأحياء إلى مزايا هذا القرار، ومنها رفع دخل المدرسين والعاملين بالمدرسة، مما يجعل عطاء المدرس أكبر في شرح المادة.

وذكر محمد الأسواني، معلم الكيمياء، أنّ التعليم رسالة ومستعدون لتقديم رسالتنا بكل أمانة لإفادة أولادنا الطلبة.

ويكمل سليمان عبدالله، معلم اللغة العربية، أنّ غلق المراكز الخصوصية جاء فى وقته حتى نستطيع العمل داخل مجموعات الدعم بالمدارس.

توافر كافة الإمكانيات الخاصة بمجموعات التقوية

وصرح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أنّ المديرية وإداراتها المختلفة ستوفر كافة الإمكانيات، وتجهيز قاعات بالمدارس لتوفير مناخ مميز ومناسب لمجموعات الدعم المدرسى.

وأكد بسيونى محمد مدير، عام إدارة العجمى التعليمي، أنّ الإدارة بدأت العمل بالفعل، لافتا إلى أن القرار لاقى قبولا كبيرا من أولياء الأمور والطلبة والمدرسين.