رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتجديد ثقة وتعيين وندب 9 رؤساء أقسام

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة تضمنت تعيين الدكتور أحمد محمد علي أحمد نصر الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بالجامعة رئيساً للقسم، وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

قسم طب الأسرة

كما قرر تجديد قيام الدكتورة داليا جلال مهران محمد الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب بالجامعة، بالإشراف على قسم طب الأسرة بالكلية، وذلك لمدة عام.

كلية الطب

كما شملت القرارات تجديد ندب كلا من الدكتورة رجاء حمدي محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بالجامعة للإشراف العلمي على قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى، والدكتور خالد محمد حسانين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالجامعة للإشراف العلمي على قسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطري، وذلك لمدة عام.

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط قرارا لتجديد تعيين الدكتورة أمل سيد محمد سيد الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري بالجامعة رئيساً لمجلس قسم الأمراض المشتركة بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كلية الصيدلة

كما أصدر قرارات بتولي الدكتورة سحر بدر حسن خليل الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة رئاسة رئيس مجلس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، وذلك لمدة عام. وكذلك قيام الدكتور علاء صلاح فوزى كيلاني الأستاذ المساعد بقسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم خدمة الجماعة بالكلية، وذلك لمدة عام.

كلية التربية النوعية

وتضمنت القرارات تجديد قيام الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم التربية الفنية بالكلية، ولمدة عام. وتجديد قيام الدكتور طارق محمد عبدالمنعم محمد السبع الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بعمل رئيساً لمجلس قسم باثولوجيا الأورام بالمعهد، وذلك لمدة عام.