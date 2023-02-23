مصرع طفلة صدمتها سيارة مجهولة في أسيوط

لقيت طفلة في عامها الثالث مصرعها، اليوم الخميس، بعدما صدمتها سيارة مجهولة الهوية ولاذ قائدها بالفرار بقرية نزه قرار التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بمصرع طفلة

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نزه قرار بوفاة طفلة بعدما صدمتها سيارة مجهولة الهوية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة المباحث وتبين وفاة طفلة تدعي «رؤي.س.م.ر» 3 سنوات بعدما صدمتها سيارة مجهولة الهوية ولاذ قائدها بالفرار.

محضر بالحادث

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وسرعة ضبط السيارة وقائدها.