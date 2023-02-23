رئيس صحة النواب: نتوقع زيادة أعداد إصابات كورونا بنسب بسيطة جدا (حوار)

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مؤكدًا أن مصر مازالت في الموجة السابعة من الوباء ولم تدخل موجة جديدة.

لا يوجد مستشفيات مخصصة للعزل وغالبية الإصابات بسيطة

وأوضح رئيس صحة النواب في حواره لـ«الوطن» أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بسيطة، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي طفرات خطيرة في مصر، وأن جميع المرضى الذين تم رصدهم مصابون بسلالات أوميكرون المعروفة بسرعة انتشارها، لافتا إلى أنه لا توجد أي علاقة بين فيروس كورونا وفيروس ماربورغ.

وإلى نص الحوار :

** ما تعليقكم عن الفترة الحالية والحديث عن زيادات إصابات فيروس كورونا «كوفيد 19»؟

- الفترة الحالية فعلاً شهدت زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين، ولعل أبرز الأسباب في ذلك هو برودة الجو وارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا، وكانت الزيادات الموجودة حالياً متوقعة.

** ما هي توقعات الفترة المقبلة بالنسبة للإصابات؟

- ستكون هناك زيادات في إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، لكن بنسب صغيرة وهذا متوقف على عوامل برودة الجو وتقلبات الطقس.

أشرف حاتم: لم نرصد متحورات أو طفرات خطيرة في مصر

** هل هناك معدلات خطورة في إصابات تم رصدها؟

- الحمد لله جميع الحالات التي جرى رصدها بعيدة عن معدلات الخطورة، مؤكدًا أنها بسيطة وغير خطيرة.

** ماذا عن المستشفيات المخصصة للعزل ونسب الإشغالات؟

- لا يوجد أي مستشفيات خاصة للعزل لأن الأعداد المحجوزة قليلة جداً.

** وكيف يتم التعامل مع المصابين من حيث العلاج؟

- يتم التعامل بالبروتوكولات العلاجية وغالبيتها لا يحتاج مضادات للفيروسات، وتكون أدويتها في مضادات الحرارة والالتهابات، ولكن من يعانون من عوامل خطورة ومصابين بأمراض كالسكر والكبد وغيره، ومن يتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما وأصحاب الأعراض الشديدة، يتم التعامل معهم من خلال مضادات الفيروسات الموجودة في الصيدليات أو في المستشفيات.

** ماذا عن اللقاحات ونسب التطعيمات وتوجيهاتكم في هذا الشأن؟

- وزارة الصحة والطب الوقائي، ناشدتا المواطنين غير الحاصلين على جرعة لقاح كورونا والجرعات الثالثة والرابعة الذهاب للحصول عليها، مع ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية الفترة الحالية، وهي تعتبر أهم حالياً من الحصول على جرعة رابعة لفيروس كورونا.

** هل مصر دخلت في موجة جديدة لفيروس كورونا؟

- مازلنا فى الموجة السابعة لفيروس كورونا، ومصر لم تشهد حتى الآن دخول أي موجات جديدة، والارتفاع البسيط في الإصابات ليس دليلا على دخولنا موجة جديدة، وأن سلالة XBB المتفرعة من متحور أوميكرون هي الأكثر انتشارًا، لكن ليست لها خطرة، كما أن المصابين بها لم يواجهوا أي معدلات خطورة.

** وهل هناك فارق بين الإنفلونزا العادية ونزلات البرد وفيروس كورونا؟

- هناك فارق فعلاً، حيث أن الإنفلونزا الموسمية هي عبارة عن عدوى فيروسية تصيب جميع الفئات العمرية، وأعراضها متعددة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وكحة تستمر لفترة تصل لـ 10 أيام، والوقاية بشأنها تتم من خلال الراحة التامة والأطعمة الجيدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وبالنسبة لنزلات البرد تكون أعراضها في العطس والرشح والكحة والسعال الجاف والإصابة تستغرق 4 أيام أو خمسة أيام، ويتم العلاج من خلال الحصول على الأدوية والاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الساخنة.

بالنسبة لفيروس كورونا فإن أعراضه تكون في ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية والبعض يتعرض لفقدان إحدى الحواس كالشم أو التذوق، وفي جميع الحالات يجب على المواطنين استشارة الطبيب المختص.

** هل هناك طفرات جديدة أو سلالات لفيروس كورونا جرى اكتشافها؟

-لا توجد سلالات جديدة في مصر، ولا توجد أيضا أي طفرات خطيرة، والطفرات المنتشرة في مصر جميعهاً لأوميكرون وهي «ba 1 – ba 2 – ba 3 – ba 1- ba5 - xxb» ورغم سرعة انتشارها لكن أعراضها بسيطة جداً ولا أي خطورة نهائياً.

**وماذا عن فيروس ماروبورغ؟

- هو فيروس شديد ووفقاً للمنظمة الصحة العاليمة، وهو قريب من فيروس الإيبولا، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين المواطنين وبعضهم البعض أو التلامس وغيره من قنوات التواصل، ولكن الحمد لله مصر خالية منه.

** هل هناك علاقة بين فيروس كورونا وماربورغ ؟

- لا توجد أي علاقة بينهما نهائياً، ولكل منهما عائلته الخاصة به، حيث ينتقل فيروس كورونا عن طريق التنفس أما فيروس ماربورغ ينتقل عن طريق الاتصال.

** ما تعليقكم عن المبادرات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة تجاه طلاب المدارس؟

- أمر إيجابي جداً ويجب التوسع في المبادرات سواء بالكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية، لأنها تمنح الفرصة جيداً للكشف المبكر ومن ثم العلاج مبكراً خاصة مع الأطفال الصغيرة، مما يسهم في علاجها مبكراً والحد من انتشارها وكذلك المساهمة في القضاء على الأمراض المزمنة، بجانب أنها تسهم في متابعة الحالة الصحية للطلاب والتوصية بالمتطلبات التي تحافظ على صحتهم وتؤدي في النهاية إلى أن يكون بصحة جيدة.

** وبماذا تنصح المواطنين خلال الفترة الحالية والمقبلة؟

- يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، واستشارة الطبيب المختص حال الإصابة وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة في هذا الشأن، والحصول على اللقاح الخاصة بكورونا لغير المطعمين.

ونصح المواطنين بالحصول على الجرعة الرابعة لأصحاب الأمراض المزمنة، والتأكيد على الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة وارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قدوم فترة الرياح والأتربة في شهر أمشير، خاصة المصابين بأمراض الجيوب الأنفية، وضرورة عدم تناول أي أدوية دون مراجعة الطبيب لتجنب حدوث أي أعراض تؤثر سلباً على صحة المواطن.