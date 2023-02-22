الصحة العالمية: تراجع أعداد إصابات كورونا المسجلة يوميا بنسبة 89%

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تناقص أعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19بنسبة 89% في جميع أنحاء العالم.

تناقص أعداد الإصابة بفيروس كورونا

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا توضح فيه :«على الصعيد العالمي، خلال الـ28 يومًا الماضية، كان هناك حوالي 5.3 مليون حالة جديدة وأكثر من 48000 حالة وفاة، بانخفاض 89% و 62% على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة».

وتابعت منظمة الصحة العالمية: «اعتبارًا من 22 فبراير، كان هناك أكثر من 757 مليون حالة مؤكدة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة».

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الحكومات بالعمل على إنهاء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العام الجاري.

متى ظهر فيروس كورونا؟

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان وانتشر إلى العالم، وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا، ما دفع شركات الأدوية لإنتاج لقاحات في روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا، وأثر الفيروس على اقتصاديات الدول وأنهارت الأسهم في البورصات في ظل الإغلاق التام للأسواق والمتاجر فترة طويلة.

دراسة حول فائدة الإصابة بكورونا

يأتي هذا في ظل دراسة خرجت تفيد بأن إصابة الشخص بفيروس كورونا توفر له لقاح مضاد عقب شفاءه وتمنعه من الإصابة لمدة 10 أشهر على الأقل، وهذه المناعة تعادل جرعتين من لقاحات شركتي مودرنا وفايزر.