عودة اللقاءات الجماهيرية في كفر الشيخ لأول مرة منذ توقفها بسبب كورونا

عادت اللقاءات الجماهيرية لمناقشة شكاوى وطلبات المواطنين في الوحدات المحلية للمراكز والمدن وديوان عام محافظة كفر الشيخ، بعد توقفها لمدة 3 أعوام، عقب جائحة كورونا في 2020، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين.

وأعرب العديد من مواطنو كفر الشيخ عن بالغ سعادتهم بعودة اللقاءات الجماهيرية، لمناقشة شكاوى وطلبات المواطنين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وديوان عام المحافظة، التي تتم في حضور المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والقري والعديد من رؤساء الأجهزة التنفيذية.

عودة اللقاءات الجماهيرية بعد توقفها 3 أعوام

«عودة اللقاءات الجماهيرية لمناقشة شكاوي وطلبات المواطنين مرة أخرى، قرار هام أسعد الكثير من المواطنين في المحافظة، سيجد المواطن من يسمعه مرة أخرى، ويحل مشاكله أو يوجهه إلى الطريق الصحيح»، بهذه الكلمات بدأ محمد علي، أحد مواطني كفر الشيخ حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «اللقاءات الجماهيرية يتم عقدها كل أسبوع أو كل شهر على سبيل المثال في الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وديوان عام المحافظة، ويستمع فيها رؤساء المراكز والمدن أو المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين وبحثها وحلها للمواطن».

واتفق معه السعيد عبد الحي، أحد مواطني كفر الشيخ، قائلا «فرحانين إن صوتنا هيوصل تاني، من وقت كورونا ما جات واللقاءات الجماهيرية توقفت، بس دلوقتي اللقاءات رجعت تاني ومشاكلنا هتتحل بعد ما نعرضها على المحافظ أو رؤساء المراكز والمدن زي زمان».

محافظ كفر الشيخ: أتابع حل مشاكل المواطنين شخصيا

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن عودة اللقاءات الجماهيرية، موجها رؤساء المراكز والمدن بعقد اللقاءات الجماهيرية في الوحدات المحلية بمشاركة الأجهزة التنفيذية، فضلا عن عقد لقاءً شهريًا بديوان عام المحافظة، لبحث شكاوى وطلبات المواطنين مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء هذه اللقاءات، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

كما كلّف المحافظ، رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يُتابع حل مشاكل المواطنين شخصيا.