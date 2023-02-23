النيابة تحيل باحثا قانونيا إلى المحاكمة العاجلة.. عثر بحوزته على آثار نادرة

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة باحث قانوني إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية ضبط مجموعة من الآثار النادرة بحوزته، منها سيف الملك فاروق الأثري، وآثارا مصرية ويونانية ورومانية وعثمانية وعباسية وأخرى ترجع إلى أسرة محمد علي باشا، وكتب ومخطوطات أثرية وسحرية ووثائق أثرية نادرة.

تاجر في عملات أثرية

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه تاجر في عملات أثرية مخالفا بذلك أحكام القانون، كما تاجر في قطع أثرية بالمخالفة لأحكام القانون، كما وجهت له تهم أنه حاز مخطوطات دون إبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال الميعاد المقرر، وأنشأ حسابا على تطبيق «فيس بوك»، وذلك بهدف ارتكاب جرائمه.

العقوبة القانونية

يقول المحامي وائل نجم الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن عقوبة الإتجار في الآثار وفقا للقانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة بحسب ورد في مادة (45 مكررًا).