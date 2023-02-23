التحفظ على 3 كاميرات مراقبة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة في القاهرة

قررت النيابة العامة التحفظ على 3 كاميرات مراقبة في منطقة العثور على جثة شاب مجهول الهوية، في دائرة قسم شرطة السلام أول، تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكذلك تقرير تحليل المخدرات للمتوفى.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبن وجود جثة مغطاة ببطانية وبجوارها شبشب رجالي، وبالفحص تبين أنها لشاب مجهول الهوية، ولا يحمل أي بيانات تدل على هويته، كما تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وانتدبت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفى وعرضها على مصلحتي الأمن العام والأحوال المدينة، للتعرف على هوية صاحب الجثة.

كما طلبت النيابة العامة تحليل البصمة الوراثية للمتوفى، لمطابقتها عند التعرف عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.