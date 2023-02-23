«الداخلية» تطلق مبادرة «هدية العروسة» لدعم الفتيات في القاهرة والجيزة

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة «هدية العروسة»، في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة الفتيات، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي تعد امتدادا لمبادرة «كلنا واحد»، التي تتواصل فاعلياتها، حيث تهدف إلى تقديم الدعم للعرائس المُقبلات على الزواج بمحافظتي «القاهرة والجيزة».

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه سيتم إهداء عددا من مستلزمات الزواج لعددا من العرائس المقبلات على الزواج خاصةً من «ذوي الهمم، الأيتام، والأسر الأكثر احتياجاً» وذلك تأكيداً على الدور المجتمعي للوزارة، وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال البيان، إنه تم تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظتي «القاهرة والجيزة» لتوزيع «الهدايا ومستلزمات الزواج» على العرائس اللاتي تم اختيارهن، بمديريي أمن القاهرة والجيزة، وهو الأمر الذي لاقى استحسانهن وكان له بالغ الأثر في نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى الاهتمام الذي يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.