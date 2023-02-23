«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «مركز الإصلاح».. «مزيف لزيادة عدد المتابعين»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها عبر تطبيق تيك توك، تتضمن ظهور أحد الأشخاص يزعم خلالها وجوده داخل بعض مراكز الإصلاح والتأهيل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بتلك المقاطع وتبيّن أنّه من متعاطي المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بتصويرها داخل حظيرة الماشية المُلحقة بمحل إقامته بالقاهرة وبثها عبر صفحته الشخصية على تطبيق تيك توك، لإيهام متابعيه بكونه محتجزا داخل بعض مراكز الإصلاح والتأهيل لزيادة أعداد متابعيه بهدف تحقيق المكاسب المادية، واتخذت الإجراءات القانونية.