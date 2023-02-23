إحالة 314 من العاملين في قطاع الصحة للتحقيق بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور على المنشآت الصحية

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات المرور على المنشآت الصحية

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمدينة الصالحية الجديدة وقرية الغار بالزقازيق لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

- عدم تواجد 47 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذا عدم التزام عدد (4 ) بالحضور لمقر عملهم وتم التسديد قرين أسماء الغائبين بمعرفة اللجنة.

- عدم تواجد 208 من العاملين بمقر مستشفى الصالحية المركزي التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذا غياب 16 من العاملين ولم يتقدموا بأي إجازات وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات.

- عدم تواجد 39 من العاملين بمقر وحدة الغسيل الكلوي بقرية الغار التابعة لمستشفى الزقازيق العام وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.