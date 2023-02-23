نقيب التمريض: نحظى بدعم قيادات الصحة.. وتوجيهات بتطوير مناهج المهنة

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنّ تطوير منظومة التمريض في مصر يحظى بدعم قيادات وقطاعات الصحة في مصر، لافتة إلى أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يسخر إمكانيات الوزارة لتطوير منظومة التمريض، كما وجّه بتطوير مناهج التمريض.

النقابة العامة للتمريض

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لإطلاق ميثاق أخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة المصري الجديد، الذي تنظمه النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعمداء التمريض ومديري المستشفيات.

وأشارت إلى أنّ هناك 26 جامعة حكومية لتعليم التمريض، و4 جامعات أهلية و5 جامعات خاصة، إضافة إلى 350 معهدا فنيا، لافتة إلى أنّ قوام التمريض بالقطاع الحكومي يبلغ 235 ألف عضو، وخلال الفترة الأخيرة زادت نسبة الذكور في المنظومة لـ20% بدلا من 6% سابقًا.

وأوضح أنّ نسبة العجز في التمريض بلغ 10 آلاف عضو في القطاع الحكومي والذى كان يبلغ سابقًأ 60 ألف عضو، مؤكدة أنّ السبب في عجز أطقم التمريض هو التسرب للقطاع الخاص.

النسبة العالمية للتمريض

وأشارت إلى أنّ النسبة العالمية لمهنة التمريض في المنظومة الصحية عالميًا تبلغ 67%، مؤكدة أهمية تطوير المهارات الأساسية للتمريض لخدمة باقى المنظومة الصحية.

وقالت إنّ قطاع التمريض يحظى بدعم الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وهي في الأساس قابلة «ممرضة مولدة» وداعمة للتمريض، كما شكرت الدكتور خالد عبدالغفار، على اهتمامه بمنظومة التمريض في مصر، مضيفة أنّ مصر أصبحت ممثلة في المحافل التمريضية، وهناك تواصل من العديد من الدول لاستعراض رؤية مصر لتطوير منظومة التمريض فى مصر.

وبدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنّه دون التمريض الجيد لا يوجد طب، ومصر قبلة الطب في المنطقة ولا يوجد طب دون تمريض، كما أنّ الأطقم الطبية والتمريضية ترى الإنسان في أضعف صورة وهو المرض. كما أبدى سعادته بالمشاركة في إطلاق ميثاق المهنة الجديد.

وأكد أنّ الدكتورة كوثر خير من يمثل مهنة التمريض والقبالة في مصر، وتابع قائلا: «هي دائما ما تدافع عن مهنة التمريض وحريصة على تطويرها بشكل كبير، كما أنّها دائما سباقة في الحفاظ على حقوق التمريض باعتباره مهمة سامية جدا»، وقال إنّ هناك خطة واضحة لتطوير مهنة التمريض والقبالة فى مصر وبدعم من منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ ميثاق اخلاقيات مهنة التمريض المصري الجديد، تم تحديثه بعد جلسات عمل استمرت أكتر من 9 أشهر من الجهد، وتم التركيز في الوثيقة على تحقيق مبدأ حقوق الإنسان والصحة للجميع.

وأشارت إلى أنّ الدولة المصرية ترفع دائما شعار لا للعنف ولا لختان الإناث ولا للزواج المبكر، وهو ما تدعمه منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنّ الميثاق الجديد ليس فقط مجرد نص مكتوب وإنّما سيتم تدريب التمريض على الميثاق الجديد من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية في المحافظات.

وأكدت أنّ أطقم التمريض كان على رأس الفريق الطبي المشارك في المبادرات الرئاسية فى مصر، ولذلك من الضروري تطوير وتحديث مهنة التمريض فى مصر. وهنأت القصير القيادات الصحية في مصر على إطلاق ميثاق المهنة الجديد، وأبدت سعادتها بالمشاركة فى إعداد الميثاق الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أنّه لا مزايدة على أهمية مهنة التمريض، لافتًا إلى آخر وأول شهيد سقط خلال جائحة كورونا كان من أطقم التمريض، لافتًا إلى أنّ التمريض لا يقل دوره عن القلب في الجسد البشري.

وأفاد بأنّ الدولة المصرية تتجه بشكل كامل لتطوير المهنة، مشيرًا إلى أنّ المنظومة بالتأمين الصحي شهدت تطويرا في جداول الأجور والتدريب الطبي لأطقم التمريض وإعداد زي مناسب.

وقال إنّ إطلاق ميثاق التمريض والقبالة الجديد هو خطوة مهمة لتطوير مهنة التمريض فى مصر، حيث يُشهد للتمريض المصري بالكفاءة والمهنية، مشيرا إلى أنّ الهيئة مستمرة في خطتها للتوسع في المعاهد التمريضية، ويتبع الهيئة 9 معاهد تمريضية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ الخدمة الطبية المقدمة دون جودة ليس لها قيمة، مؤكدًا أنّه يمكن تحقيق أي خدمة طبية دون التمريض.

وأكد أنّ معايير الاعتماد الصادرة من الهيئة منذ 4 سنوات، منها 60% تدور حول التمريض وآليات دوره في المنظومة، لافتا إلى أنّ القيادات في الدولة مؤمنة بدور التمريض، والذي سينمو بالتدريب المستمر وقريبا سنشهد طفرة كبيرة فى دور التمريض.

وقال الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي لمجلس الصحة المصري، إنّه لا غنى عن التمريض في التخصصات الصحية، لافتًا إلى أنّ المجلس الصحي المصري تم إنشاءه العام الماضي، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال أيام.

وأشار إلى أنّ المجلس يهدف لتكامل منظومة الصحة فى مصر ويشمل 6 قطاعات بينها الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والطب البيطري، حيث سيصدر المجلس شهادات الزمالة المصري كما سيكون منوطا بإجراء امتحانات مزاولة المهنة التي سيتم اجراءها مرتين في العام قبل إصدار مزاولة المهنة.

ومن جانبها، أبدت الدكتورة شادية عبدالقادر، رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، سعادتها بالمشاركة في إعداد ميثاق مهنة التمريض والقبالة المصري الجديد من الناحية الأكاديمية، لافتة إلى ضرورة توزيعه على طلاب التمريض في سنوات الامتياز.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية تطوير مهنة التمريض، لافتة إلى أنّ مصر لديها تحدٍ كبير هو الحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأضافت أنّ التمريض له دور مهم في القضية السكانية وخاصة خلال الألف يوم الذهبية والتوعية بضرورة المباعدة بين الولادات والحفاظ على صحة الأم والطفل.

يذكر أنّ المؤتمر عقد بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية، الدكتورة شادية عبدالقادر، رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة نجوى الشافعي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.