«الصحة العالمية» ترسل 1.7 مليون جرعة من لقاح «الكوليرا» إلى سوريا

قامت منظمة الصحة العالمية بتكثيف جهودها للاستفادة من التعليق المؤقت للعقوبات علي سوريا جراء زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا وأسفر في مقتل آلاف من القتلى والمصابين.

محاولة الحد من تفشي مرض كوليرا

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل 1.7 مليون جرعة لقاح مضاد للكوليرا لسوريا، ليتم توزيعها في الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك للسيطرة علي منع تفشي الأمراض السارية الناتجة عن انهيار المراق الصحية، وتدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان والافتقار إلى الاحتياجات الأساسية.

توفير 84.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا الزلزال

ولافته إلى أنهم أمامهم الكثير من الجهد والعمل الشاق لتوفير الاحتياجات الصحية لسوريا، من أجهزة الأشعة والمعدات الثقيلة والسيارات الإسعاف والمستلزمات الجراحية والأدوية الأساسية والمضادات الحيوية، وعلي جانب آخر، قال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت نداء لتوفير نحو 84.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

أكثر من 50 ألف حالة وفاه جراء زلزال تركيا وسوريا

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا وصل إلى أكثر من 50 ألف قتل، وأكثر من 125 حالة إصابة، وتدمير آلاف المباني والمنازل السكنية.