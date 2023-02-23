القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الـ50 للجمعية المصرية لأمراض القلب

نظم قسم القلب بكلية الطب بالقوات المسلحة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، المؤتمر السنوى الخمسون للجمعية بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب، المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات والمراكز التعليمية المصرية والعالمية، في الفترة من 20-23 من فبراير الجاري.

يتضمن المؤتمر، عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التى تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية فى مجال طب القلب، وعدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية.

وتنفيذ عدد من ورش العمل والتدريب على كل التخصصات الأساسية والدقيقة في التشخيص، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم كبرى الشركات الدوائية والمستلزمات الطبية للتعرف على كل ما هو جديد فى مجال طب القلب.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عدد من الكلمات للأساتذة والخبراء المتخصصين، كما ألقى الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة، على مساهمتها في تنظيم المؤتمر ودعمها الدائم لمجال طب القلب للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية فى هذا المجال.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم افتتاح «بيت القلب المصري»، الذي سيتم من خلاله تنظيم أنشطة التعليم الطبى والتدريب التخصصي للأطباء، ومواكبة أحدث ما توصل إليه العلم فى أمراض القلب وجراحته.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية، عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الجمعية المصرية لأمراض القلب وعدد من الخبراء المصريين، والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب.