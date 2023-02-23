وزير السياحة يناقش مع سفير إسبانيا فرص الاستثمار الفندقي في مصر

استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال لقائه اليوم بسفير إسبانيا بالقاهرة مستجدات الحركة السياحية الوافدة من بلاده إلى مصر، فضلا عن بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال السياحة، وبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي.

جذب مزيد الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى مصر

وقالت وزارة السياحة والآثار، إنه جرى مناقشة سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى مصر، وتبادل الخبرات في مجال التدريب السياحي في مجال الضيافة، وتنمية العنصر البشري بالمجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية.

سبل التعاون في مجال الآثار

وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد أيضا مناقشة سبل التعاون في مجال الآثار، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية، كما شهد اللقاء الحديث عن أعمال البعثات الأثرية الأسبانية حيث توجد 12 بعثة أثرية أسبانية تعمل في مصر.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن لقاء أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بسفير إسبانيا بمصر يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها وزير السياحة والآثار المصري مع سفراء الدول المختلفة، لتعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال السياحة والآثار، وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء حضره كل من يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد شاركت في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته الـ43 والذي أُقيم في شهر يناير الماضي بالعاصمة الأسبانية مدريد، والذي عقد خلاله وزير السياحة والآثار المصرى إجتماعا مع وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة.