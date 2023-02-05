وزير السياحة ينعى شريف إسماعيل: خدم الوطن بكفاءة وإخلاص

نعى الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وجميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة السياحة والآثار، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء السابق، والذي وافته المنية أمس.

وقال وزير السياحة في بيان عنه، إنّ الراحل كان خير نموذج في العطاء والتفاني لعمله ولوطنه، فقد تحمل وبذل الكثير في سبيل خدمة الوطن بكفاءة وإخلاص خلال المناصب التي تولاها وقدم خلالها الكثير من الإنجازات.

السياحة تعزي أسرة الفقيد

وقدّم وزير السياحة والآثار، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.