وزير السياحة: السينما إحدى أدوات القوة الناعمة وتسهم في صنع الدعاية لمصر

قالت وزارة السياحة والآثار، إن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلقت أمس، حيث أقيم حفل الافتتاح بمعبد الأقصر، موضحة أن نسخة المهرجان الذى تستمر فعالياته حتى يوم 10 فبراير الجاري حملت شعار «السينما خلود الزمان»، لافتة إلى أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قدم كلمة خلال افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، رحب خلالها بكل المشاركين في هذا المهرجان، كما أعرب عن أمنياته لضيوف المهرجان بإقامة سعيدة، وأن يستمتعوا خلالها بتجرية سياحية فنية في مدينة الأقصر، وللمتسابقين ولإدارة المهرجان، وكل القائمين عليه بالنجاح والتوفيق.

كما أوضح أن صناعة السينما، إحدى أدوات القوة الناعمة التي تساهم بشكل كبير في الدعاية لمصر، والمساهمة في مد جسور من الثقافة والتفاهم تربط بين الشعوب.

دعم العلاقات المصرية الإفريقية

وأشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحرص علي رعاية ودعم فعاليات هذا المهرجان منذ دورته الأولى، تقديرا للرسالة التي يتبناها في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، فضلا عن دوره الفعال في دعم الحركة السياحية الوافدة لمدينة الأقصر خلال فترة انعقاده.

الدول المشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وأشارت الوزارة، إلى أن الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يشارك به بالإضافة إلى مصر عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والعربية ومنها غانا، المغرب، ليبيا، زامبيا، مالي، جنوب أفريقيا، أيرلندا، جنوب السودان، كينيا، البرتغال، الأردن، كوت ديفوار، البرازيل، السويد، روندا، تونس، بروكينا فاسو، بلجيكا، السنغال، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، الجزائر، فرنسا، موزمبيق، بوروندي، لبنان.